تحذير من الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع اللاجئين في إثيوبيا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ضمانة سلامة اللاجئين الإريتريين في إقليم تيجراي بإثيوبيا، وذلك على خلفية الصراع المسلح الدائر في الإقليم منذ نحو شهر ونصف.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "ينضم الاتحاد إلى دعوة المفوضية السامية لشئون اللاجئين بشأن ضمان أمان وسلامة اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا".

وأضاف: "ندعو أطراف النزاع في إقليم تيجراي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية للاجئين".

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية جميع اللاجئين ومنع أعمال الترحيل القسري، وفقا للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان.

وأكد التكتل على ضرورة حماية السكان المدنيين في تيجراي وإتاحة إمكانية طلب الحماية والمساعدة لهم بكل حرية وامان.

وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولي أعلنت وصول أول قافلة مساعدات دولية إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.