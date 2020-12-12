نتنياهو لن يرأس حكومة إسرائيل.. جانتس يكشف أمرا مهما عن مستقبل رئيس الوزراء

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي، أن وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس أكد أن بنيامين نتنياهو لن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد الآن.

وقال جانتس زعيم حزب "كاحوال لافان"، "لم نتخل عن رغبتنا في خدمة مواطني إسرائيل من خلال حكومة تعمل، لكن زملائي وأنا سئمنا الأكاذيب".

وقال جانتس إن "بنيامين نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء بعد الآن في حالة إجراء انتخابات جديدة"، وحث جانتس نتنياهو على اعتماد ميزانية الدولة.

وأوضح جانتس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا كانت هناك انتخابات رابعة، فأنا أعلم أن نتنياهو لن يكون رئيس وزراء إسرائيل بعد الآن ويجب أن يعرف ذلك أيضا".

وشدد جانتس على أنه "يجب الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها لمواطني إسرائيل"، أي "اعتماد ميزانية الدولة".

وتابع جانتس أن هذه التعهدات هي "السبيل الوحيد لنتنياهو لإثبات أن الإسرائيليين ليسوا رهائن في قضاياهم القضائية المعلقة فوق رأسه".

وتأتي التعليقات في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على مشروع قانون لحل الدورة الثالثة والعشرين للبرلمان الإسرائيلي الأسبوع المنصرم بأغلبية 61 نائبا في قراءة أولية، وبدعم من "كاحوال لافان".