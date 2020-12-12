انفجار قوي يهز الهند وسقوط قتلى وجرحى وعالقون تحت الأنقاض

نشرت وسائل الإعلام الهندية اليوم السبت تفاصيل الانفجار القوي الذي هز جنوب الهند وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى ووجود عالقين تحت الانقاض.
وأصيب عدد من العمال بجروح متفاوتة الخطورة، فيما يوجد عدد آخر منهم غير محدد عالقين تحت الأنقاض، في حادث انفجار مصنع للمواد الكيميائية في إحدى ضواحي مدينة حيدر آباد بالهند.
وأوضحت صحيفة "هندوستان تايمز" أن دوي الانفجار كان قويا ولا يُعرف حتى الآن العدد الدقيق والنهائي للضحايا، ولا حجم الخسائر المادية.
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