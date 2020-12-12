وزير خارجية المغرب: السفارات والطيران أولويتنا خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أول لقاء مع قناة عبرية، إن التمثيل الدبلوماسي الكامل وتسيير رحلات الطيران بين المغرب وإسرائيل، سيكون من أولويات الاتفاق، المقرر تنفيذها قريبا.

وأكد الوزير المغربي على العلاقات المتينة بين بلاده وإسرائيل، قائلا إن ”المغرب تربطه علاقات مع إسرائيل منذ السبعينيات“.

وقال بوريطة في مقابلة مع قناة “ كان“ الإسرائيلية، إن ”ما يحدث الآن تطور مهم، ونتجه نحو علاقات دبلوماسية كاملة مع إحياء القنوات القائمة“.

وكشف وزير الخارجية عن أربع نقاط سيتم تنفيذها في اتفاق التطبيع بشكل كامل وسريع، وهي عودة العلاقات الدبلوماسية على كافة المستويات، وطيران مباشر بين البلدين، بالإضافة إلى إعادة فتح مكاتب الاتصال، وتعاون في شتى المجالات.

وقال بوريطة، إن ”اتفاق التطبيع مع إسرائيل قرار سيادي من منطلق طبيعة العلاقات بين المغرب واليهود بشكل عام، وبين المغرب وإسرائيل بشكل خاص“.

وتابع حديثه للقناة قائلا: ”رأينا كيف احتفل الناس في إسرائيل بعد الإعلان؛ لأن هناك روابط إنسانية غير موجودة في مكان آخر“.

ومنذ يومين، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن اتفاق ”تاريخي“ لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، مقدما في المقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس الماضي، استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في أقرب وقت، كما عبر عن رغبته في تطوير علاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.