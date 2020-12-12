الاستخبارات العسكرية العراقية تحبط تهريب 15 عائلة

أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة هروب عائلات عربية إلى خارج البلاد لطلب اللجوء إلى دول أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، وذلك في مساعي السلطات لوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تعريض حياة الناس للخطر.

ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أنها أحبطت محاولات لتهريب أسر عراقية وسورية إلى الأراضي العراقية عبر محافظة نينوى.

قالت المديرية في بيان: "ضمن مساعيها لضبط الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 71 من إحباط تهريب عوائل سورية وعراقية قادمة من سوريا".

وأضافت إن عدد أفراد تلك العوائل يبلغ 15 شخصًا حاولوا التسلل عبر قرية السيحة التابعة لناحية ربيعة بقضاء تلعفر، موضحة أن "القبض عليها وعلى القائمين بتهريبها جرى بعد نصب كمين محكم لها، وقد تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".