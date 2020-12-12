تأشيرة الإمارات للمقيمين بالسعودية وكيف تحصل علي تصريح لدخول الإمارات

تأشيرة الإمارات للمقيمين بالسعودية وكيفية الحصول علي التأشيرة وما هي الشروط الواجب إتباعها في الحصول علي فيزا الأمارات للمقيمين في السعودية وكل ما يدور في أذهان المقيمين داخل المملكة يتم الإجابة علي كل ما يدور في أذهان المقيمين وكيف يتم الحصول علي فيزا لدبي للمقيمين بالسعودية وأيضاً لمواطني المملكة العربية السعودية حيث من المحتمل بأن هناك الكثيرين الذين لا يعلمون كيفية استخراج تأشيرة دبي ، حيث قامت دولة الإمارات مؤخراً بوضع الشروط الواجب توافرها حتي يتمكن المقيم والمواطن داخل المملكة العربية السعودية من علي التأشيرة وذلك يتم بمنتهي السهولة وفي الأسطر التالية سوف يتم شرح كيفية الحصول فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية وقامت دولة الأمارات بتحديد أنواع معينة من التأشيرات كلاً علي حسب طلب المسافر ونوعية الفيزا التي يريد الحصول عليها سواء كان بغرض السياحة أو للحصول علي شهادة دراسية وسنتعرف من خلال السطور القادمة علي الضوابط الموضوعة من قبل الحكومة الإماراتية فيما يخص الحصول علي فيزا لدبي للمقيمين بالسعودية .

تأشيرة الإمارات للمقيمين بالسعودية وكيفية الحصول علي التأشيرة :-

من المعروف عن دولة الإمارات بأنها مقصد من المقاصد السياحية التي تتميز بمستوي عالي من الرقي والترفيه وجمال البلد ومنذ سنين وكثيرين من دول العالم المختلفة يقصدونها ومن منطلق هذا الأمر حددت الحكومة داخل دولة الإمارات بعض الشروط التي يجب أتباعها بشكل جيد عند أستخراج فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية كالآتي :

بالنسبة للرجال في حالة أنهم ما زالوا تحت سن اثنان وعشرون عاماً في هذه الحالة يتم الحصول علي التأشيرة يكون برفقته أحد أفراد أسرته . علي كل أنثي يكون عمرها أقل من ثلاثون عاماً يتم الحصول علي التأشيرة من خلال والدها أو والدتها أو زوجها . التأشيرة يتم الحصول عليها بهذه الشروط للفرد الواحد أما في حالة طلب استخراج تأشيرة دبي لكامل العائلة يتم التقدم فرداً فرداً من الأسرة بطلب خاص بالشخص . في حالة التقدم للحصول علي فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية يكون هناك فترة أنتظار لعدد أيام معينه تحددها السفارة وذلك للقيام ببعض الإجراءات الأمنية وتقصي الحقائق عن كل شخص يتقدم للحصول علي التأشيرة . ومن الشروط الواجب توافرها والمتعارف عليها ونصت عليها دولة الإمارات هو أن يكون لدي الشخص رصيد بنكي أو وديعة بنكية ويترتب شرط الرصيد وفقاً لكل جنسية تقوم بطلب التأشيرة . وفي خلال فترة عدد الأيام لحين صدور فيزا دبي للمقيم في السعودية أو المواطن في هذه الفترة تقوم الحكومة الإماراتية بتقصي بعض المعلومات عن المتقدم وهل سبق أن كان موضوع علي القوائم السوداء أم لا . عند صدور التأشيرة والحصول عليها تكون محددة المدة من قبل سفارة دولة الإمارات من عدد أيام تبدأ من تاريخ معين وتنتهي بتاريخ معين وفي حالة تجاوز هذه المدة من الشخص يتم فرض غرامة مالية محدده وفقاً لقانون التأشيرات . من المفترض أن مدة أيام الحصول علي التأشيرة من دولة الإمارات تكون ما بين ثلاثة أيام إلي خمسة أيام وذلك أن لم يكن هناك مانع معين يمنع المتقدم علي الحصول علي استخراج تأشيرة دبي . في حالة التقدم للحصول علي التأشيرة يجب أن يكون جواز السفر صالحاً بمدة لا تقل عن سنة كاملة .

فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية أو المواطن وكيف يتم الحصول علي تأشيرة دخول للدولة :-

كما هو متعارف عليه ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا واتخذت دول العالم بأجمعه أجراءات أحترازية وفرض بعض القيود حتي يتم تحجيم هذا الفيروس ومن ضمن الدول كانت أيضاً الإمارات التي قامت بفرض أجراءات أحترازية وبعد أن أطمأنت الدولة إلي حد ما سمحت للوافدين إلي الدولة بالتقدم للحصول علي تأشيرة دخول فيزا دبي للمقيم في السعودية أو المواطن وهذا عن طريق بعض الشروط ومنها:-

أولاً من خلال الموقع الخاص لهيئة الجنسيات والهوية يتم التقدم بطلب من خلال الموقع للحصول علي التأشيرة .

يتم تسجيل بيانات طالب التأشيرة كما هي مدونة في هويته أو جواز سفرة دون تغيير .

يتم تحديد نوع جواز سفر طالب التأشيرة من أي نوع كان سواء كان جوز سفر عادي أم دبلوماسي أو خدمي أو خاص .

يتم كتابة نوع جنسية المتقدم في خانة مخصصة لذلك داخل الموقع الإلكتروني .

بعدها يتم الضغط علي زر “التالي” بعدها خطوة أخري يتم كتابة بيانات طالب التأشيرة من تاريخ ميلاد ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني .

أذا كان المقيم خارج الدولة يتم تسجيل ذلك وسبب تواجده خارج الدولة وأيضاً رقم هاتفه الذي يستخدمه بالخارج .

يتم تسجيل تاريخ الوصول وتاريخ الحصول علي التأشيرة والدولة التي سوف يتم السفر منها إلي الإمارات .

تسجيل الإمارة التي سيتم الوصول إليها وتذكرة الطيران الخاصة بشركتها ورقم الرحلة الجوية .

يتم سحب المستندات التي تثبت أجراءات الشخص للحول علي استخراج تأشيرة دبي ورفعها علي الموقع الإلكتروني وهي مستندات ، جواز السفر “صوره منه” صوره طبق الأصل من الإقامة ،الورقة التي تثبت سبب زيارة الشخص ،الأصل من تذكرة الطيران .

بعد هذه الإجراءات يتم مراجعة الطلب من الجهات المسئولة وفي حالة القبول يتم تسديد الرسوم المقررة علي الطلب وبعدها يتم الحصول علي فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية أو المواطنين .

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي فيزا لدبي للمقيمين بالسعودية وللمواطنين :-

يجب علي المتقدم للحصول علي التأشيرة أتباع الخطوات التالية بشكل جيد تماماً حتي لا تعرقله بعض الأوراق الغير مكتملة أو بعض الإجراءات التي يتم طلبها وعدم تلبيتها من المتقدم وسنتعرف علي هذه الشروط كالآتي :-

لابد للمتقدم للحصول علي التأشيرة لديه أقرباء داخل دولة الإمارات . يجب علي كل متقدم بأن يقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المتعلقة به علي الموقع الإلكتروني . يجب الحصول علي موافقة كلاً من هذه الجهات الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية وذلك حتي يتم السماح بالدخول للإمارات مرةً أخري . يتم التقدم بالأوراق المطلوبة وأيضاً الرسوم المقررة والتي تم تحديدها مسبقاً من الجهات المختصة . يجب علي كل متقدم أن تكون أقامته سارية داخل الدولة التي يقيم بها حتي تاريخ التقدم للحصول علي تأشيرة .

تأشيرة الإمارات للمقيمين بالسعودية وأيضاً المواطنين إذا كانت هناك الرغبة في الحصول علي تأشيرة دخول لدولة الإمارات يجب أتباع جميع الخطوات السابقة وسوف يكون الحصول علي التأشيرة في منتهي السهولة واليسر وكلنا نعلم جيداً أن دولة الإمارات من المقاصد السياحية الشهيرة وذلك لما تحتويه هذه الدولة الرائعة من أماكن كثيرة تجعل أي زائر يقيم ويستمتع بجمالها .