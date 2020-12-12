سعر البنزين اليوم في السعودية وقرار جديد من شركة أرامكو

سعر البنزين اليوم والذي أقرته شركة أرامكو السعودية وهذا السعر الجديد لشهر ديسمبر الحالي وسوف يتم تطبيقه أبتداءً من يوم الجمعة وتعتبر أسعار البنزين هذه التي تم تحديثها من قبل شركة أرامكو حيث تم تحديد أسعار البنزين اليوم بمختلف فئاته علي أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة ويعمل بها من يوم الجمعة .

تم التعديل علي البنزين اليوم بأسعار جديدة الخاصة بمنتجات الطاقة وذلك وفقاً لإجراءات التعديل الخاص بمنتجات كلاً من الطاقة والماء .

يكون العلم لدي الجميع أن هذه الأسعار الداخلية قابله بأن تتغير صعوداً أو هبوطاً للسعر وذلك وفقاً لأسعار تصدير المنتجات النفطية من داخل المملكة العربية السعودية لمختلف دول العالم .

وكانت أسعار البنزين اليوم وفقاً لشركة أرامكو السعودية أعلنت منذ شهور ماضية بأنه سيكون هناك فترة مراجعات دورية فيما يخص أسعار البنزين وذلك ممكن أن يكون علي فترات ربع سنوية أو أن تكون شهرية .

وسوف يكون التعديل من كل شهر ميلادي في اليوم العاشر من الشهر .

يكون تطبيق القرار الذي سوف يتخذ في العاشر من كل شهر ميلادي تطبيقه يكون في اليوم التالي .

تتم تلك الإجراءات وفقاً للإجراءات الحكومية والخاصة بتسعير كل ما يخص منتجات الطاقة وأيضاً المياه .

تقوم شركة أرامكو السعودية للمنتجات النفطية بتوفير كافة الأنواع الخاصة بالوقود وذلك ليتم سداد احتياجات كافة أنواع المحركات والتي تتجدد بشكل يومي .

يتم توفير كلاً من البنزين 91 ، وأيضاً البنزين 95 وهي الفئات الأكثر طلباً وذلك لتوفيره للسيارات التي تعمل علي هذه الفئات من أنواع البنزين .

كما ستقوم الشركة أيضاً بتوفير وقود الديزل لكلاً من الشاحنات الكبيرة وكافة أنواع المركبات الأخري .

في شهر يناير الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال ونصف وفئة 95 اثنان ريال وخمسة هلله . فبراير الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وخمسة وخمسون هلله وفئة 95 اثنان ريال وأحدي عشر هلله . شهر مارس الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وخمسة وخمسون هلله وفئة 95 اثنان ريال وخمسة هلله . في شهر أبريل الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وواحد وثلاثون هلله وفئة 95 ريال وسبعة وأربعون هلله . في شهر مايو الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 سبعة وستون هلله وفئة 95 اثنان وثمانون هلله . في شهر يونيه الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 تسعون هلله وفئة 95 ريال وثمانية هلله . في يوليو الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وتسعة وعشرون هلله وفئة 95 ريال وأربعة وأربعون هلله . في شهر أغسطس الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وثلاثة وأربعون هلله وفئة 95 ريال وستون هلله . في شهر سبتمبر الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وسبعة وأربعون هلله وفئة 95 ريال وثلاثة وستون هلله أكتوبر الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وأربعة وأربعون هلله وفئة 95 ريال وخمسة وخمسون هلله . في نوفمبر الماضي كانت أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال وأربعة وأربعون هلله وفئة 95 ريال وثمانية وخمسون هلله . في شهر ديسمبر الحالي أسعار البنزين الخاصة بفئة 91 ريال واثنان وأربعون هلله وفئة 95 ريال وخمسة وخمسون هلله .

سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر ديسمبر الحالي :-أسعار البنزين في السعودية من بداية عام 2020 وحتي الشهر الحالي :-

سعر البنزين اليوم في السعودية وهو الذي تم الإعلان عنه من شركة أرامكو السعودية والذي سوف يكون ساري من يوم الجمعة وسوف يتم العمل به منذ صدور القرار إلي أن يتم متابعة الأسعار العالمية وفقاً لما يتم تصديره من شركة أرامكو السعودية إلي خارج البلاد ووفقاً لهذه الأسعار العالمية يتم تحديد سعر منتجات الطاقة كافةً سواء صعوداً أو هبوطاً في السعر .