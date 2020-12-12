روسيا : نحتفظ بحق الرد على العقوبات البريطانية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن العقوبات البريطانية الجديدة على أفراد روس بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان فى الشيشان "لا أساس لها"، متوقعة أن ترد موسكو على تلك العقوبات.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الخارجية الروسية: "مما لا شك فيه أن هذا النهج المشحون سياسيًا سيكون له تأثير سلبى على العلاقات الروسية البريطانية"، مضيفة أن روسيا "تحتفظ بالحق فى اتخاذ إجراءات الرد المناسبة". وكانت بريطانيا أعلنت أول أمس الخميس، فرض عقوبات على 11 فردًا، منهم شخصيات أمنية ومسؤولون من روسيا وفنزويلا وباكستان وجامبيا، فى خطوة منسقة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

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