تقليص خيارات الموت.. ماذا تحوي أول قافلة طبية تصل لـ تيجراي الإثيوبي؟

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كما كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها "المرة الأولى منذ بدء المواجهات في تيجراي قبل أكثر من شهر، التي تصل فيها مساعدات دولية إلى ميكيلي" على أن تقدم هذه المساعدات إلى مستشفى آيدر الرئيسي في ميكيلي التي كان يبلغ عدد سكانها قبل بدء المعارك 500 ألف نسمة، وإلى مكتب الصحة المحلي وصيدلية الصليب الأحمر الاثيوبي الموجودة في المدينة.
وأرغم المستشفى الذي يواجه منذ أواخرنوفمبر تدفقًا للمصابين في المعارك على إغلاق وحدة العناية المشددة وقسم العمليات بسبب نقص المعدات الطبية والوقود من أجل تشغيل الكهرباء.
ويجهد المستشفى في تلبية احتياجات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وتأمين الخدمات اليومية، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد باتريك يوسف المدير الإقليمي لإفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بعد سنوات بدون إعادة إمداد، وبدون مياه وكهرباء، أرغم الأطباء وطاقم التمريض على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الخدمات التي عليهم مواصلة تشغيلها وتلك التي عليهم إيقافها".
وأضاف "هذه القافلة من المساعدات الطبية ستسمح بتجديد المخزونات ومساعدة المرضى وتقليص عدد الخيارات الصعبة بين الحياة والموت"،
ووزعت بدورها وزارة الصحة الاثيوبية أدوية ومعدات طبية إلى المنشآت الصحية في ميكيلي بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتقل قافلة الصليب الأحمر أيضًا بطانيات وأغطية بلاستيكية ومعدات للمطبخ وثيابًا وصابونًا لمساعدة نحو 100 عائلة أرغمت على الفرار بسبب المعارك، فضلًا عن معدات لتحسين الحصول على المياه وخدمة الصرف الصحي".
وقال يوسف "تواجه العديد من المنشآت الصحية في تيغراي دون شك الصعوبات نفسها التي يواجهها مستشفى آيدر وهي بحاجة لدعم طارئ".
منذ بداية الأزمة يطالب المجتمع الدولي منذ اسابيع بالوصول إلى المنطقة، التي كانت شبه مقطوعة عن العالم منذ 4 نوفمبر عندما بدأ الجيش الإثيوبي عملية عسكرية بهدف إسقاط السلطات المحلية التي تناهض حكومة اديس ابابا ، وهى جبهة تحرير تيجراي.
شرارة الحرب فى تيجراي تعود جذورها لعدة سنوات ماضية حيث كانت نخبة إقليم تيجراي مهيمنة على السلطة منذ عام 1991 حتى عام 2018، وهو تاريخ مجيء آبي أحمد إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي، ووجهت اتهامات لـ آبي أحمد بإقصائهم من الحكومة المركزية والجيش، وعليه هدد الإقليم بالانفصال عن إثيوبيا.
حزب الازدهار
ولكن آبي أحمد قام بحل تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم سابقا وتأسيس حزب الإزدهار والذي رفضته جبهة تحرير شعب تيجراي وابدت عدم رغبتها فى الانضمام إليه.
الانتخابات
قرارات الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات في عموم البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، أزالت الرماد من فوق الجمر واشتعلت نيران الحرب لدي إقليم تيجراي الذي فضل عدم الرضوخ لهذا القرار وأجرت الإدارة داخل الإقليم انتخابات في سبتمبر الماضي في تحدٍ لقرار الحكومة المركزية.
وبعد يوم من تمديد ولاية رئيس الوزراء أمام البرلمان، قالت جبهة تحرير شعوب تيجراي إنه لم تعد لدى آبي أحمد سلطة نشر الجيش لانتهاء ولايته. ومنعت سلطات ولاية تيجراي نشر القادة العسكريين الذين أرسلوا لتولي مسؤولية القيادة الشمالية في ميكيلي عاصمة الإقليم.
واتهم بيان حكومي جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للمليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.
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