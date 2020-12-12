تحركات روسية في سوريا لنشر قواتها قرب الحدود مع العراق وفي الجولان

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم، السبت، أن روسيا تنشر قوات لها بالقرب من الحدود السورية العراقية، وكذلك تساعد القوات السورية في الجولان.

وقال الموقع إن القوات الروسية دخلت إلى منطقة البوكمال قرب حدود العراق بالتزامن مع تأكيد وجود دورياتها في الجولان، وهو ما يعد بمثابة إشارة لإيران التي تنشر ميليشياتها في جنوب سوريا وشمالها الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الروسية افتتحت أول مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق، وتمركزت القوات في مبنى الفندق السياحي وسط المدينة.

يأتي ذلك بعد محاولات عدة لاقت رفضًا كبيرًا من قبل الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المدينة، في وقت قالت مصادر موالية لدمشق، إن قوات الأمن السورية اقتحمت موقعًا لميليشيات إيرانية في دير الزور واعتقلت عددًا منهم.



وتزامن هذا مع إعلان عسكريين روس أنهم يساعدون القوات السورية التي تقوم بالدوريات في منطقة الجولان بريف القنيطرة بالقرب من خط وقف إطلاق النار "برافو" الفاصل بين القوات السورية والإسرائيلية.

على صعيد آخر، تم في مجلس النواب الأمريكي طرح مشروع قانون باسم "أوقفوا القتل في سوريا" تضمن مقترحات لتوسيع عقوبات "قانون قيصر" بينها منع "التطبيع مع النظام السوري" برئاسة الرئيس بشار الأسد وإقامة "مناطق حرة" في مناطق معارضة.



وأفاد موقع "كلنا شركاء" السوري، بأن مجموعة "لجنة الدراسات للحزب الجمهوري" قدمت مشروع القانون وعرض 150 عضوا في مجلس النواب مسودة القرار.