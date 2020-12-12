الإمارات تسجل 1154 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في الإمارات 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في دولة الإمارات إلى 183,755 حالة، وفقا لوزارة الصحة الإماراتية.

وأبلغت الصحة الإماراتية عن حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 609 حالة.

كما أعلنت الإمارات عن شفاء 613 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 163,048 حالة.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت رصد أكثر من 66 مليون إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن 1.5 مليون وفاة منذ بداية الوباء.