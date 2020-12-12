مصر.. كشف حقيقة زلزال "ضرب القاهرة فجرا"

تداول مستخدمو المنصات الاجتماعية في مصر، أنباء عن تسجيل هزة أرضية في القاهرة، فجر السبت، وسط مخاوف من وقوع هزات ارتدادية أقوى في الفترة المقبلة.

وفي رده على ما يجري تداوله بشأن الزلزال، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي إن الأخبار المنشورة مجرد شائعات.

وأضاف القاضي، أن زلزالا واحدا فقط حدث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ولم يشكل أي خطورة، إذ بلغت قوته 3.2 ريختر.

وأوضح القاضي لموقع "دوت الخليج" أنه لا توجد أي دلائل لحدوث هزات أرضية قوية في الأيام المقبلة، قائلا إن مراكز الشبكة القومية للزلازل تعمل على معرفة أسباب حدوث أي هزة أرضية على الأراضي المصرية.

كما تعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة، فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، مما يصعب حدوث أى زلزال دون تسجيله.

وختم القاضي أن معظم الهزات الأرضية التي جرى تسجيلها خلال العام الحالي، لم تمثل أي خطورة على حياة المواطنين.