ترامب يصر على فوزه في الانتخابات ويعلن بدء المعركة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لو تم احتساب الأصوات القانونية فقط.
وأكد ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر أنه الفايز في تلك الانتخابات إذا تم النظر إلى الأصوات القانونية، وليس كل الناخبين المزيفين والتزوير واسع النطاق في كل مكان، على حد قوله.
وكتب ترامب في تغريدة أخرى "معركتنا بدأت الآن"، وذلك بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية دعوى تقدمت بها سلطات ولاية تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات في 4 ولايات رئيسية.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن "المحكمة العليا خذلتنا ولم تتحل بالحكمة والشجاعة".
ورفضت المحكمة العليا النظر في دعوى قضائية تقدمت بها سلطات ولاية تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، في 4 ولايات حاسمة.
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