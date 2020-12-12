مسلحون يقتحمون مدرسة ويخطفون تلاميذها في نيجيريا.. تفاصيل

نفذ مجهولون هجوما مسلحا على مدرسة داخلية شمال نيجيريا وقاموا باختطاف عشرات الأطفال.
ووفقا لصحيفة "ذيس داي" النيجيرية، اقتحم مجهولون يركبون دراجات نارية، المدرسة الداخلية التي تقع في مدينة كانكارا بولاية كاتسينا، وقاموا بإطلاق النار العشوائي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في المدرسة: "خطفوا العديد من طلابنا الذين كانوا داخل المدرسة. لا أستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم، لكن كان عددهم كبيرا".
وتابع المصدر: "طلبنا هذا الصباح من الطلاب المتبقين في المدرسة مغادرتها، وأولياء أمورا لأطفال المخطوفين موجودون معنا هنا في محاولة لمعرفة مكانهم".
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الهجوم بعد 48 ساعة من وصول الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى مسقط رأسه في كاتسينا، لقضاء الأسبوع هناك.
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