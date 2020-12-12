سوريا توضح حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية.. والأمم المتحدة ترد

قال بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إن الحكومة السورية أرسلت نحو 210 بلاغات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حيازة مسلحين إرهابيين أسلحة كيماوية.

وأكد الجعفري أن العديد من التقارير السورية حول وجود تهديدات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين لم تؤخذ على محمل الجد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف "السبب في ذلك هو أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تحولت اليوم إلى أداة لتنفيذ المصالح الجيوسياسية للدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "يمكن للغرب أيضا أن يتجاهل حقيقة أن الإرهابيين يمتلكون أسلحة كيماوية، لأنه هو نفسه يقدم الدعم للمسلحين المتواجدين في سوريا".

من جانبها أدانت الأمم المتحدة البيانات غير الكاملة لسوريا بشأن الأسلحة الكيميائية، قائلة " لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سوريا دقيقا وكاملا وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وقالت إيزومي ناكاميتسو الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إن " 19 سؤالا بقيت دون إجابة".

فيما قال فرناندو أرياس مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يتعلق أحد هذه الأسئلة بمنشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية التي أعلنت سوريا أنها لم تستخدم قط في إنتاج أسلحة كيميائية".

وتتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام السوري د بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا منذ عام 2017.