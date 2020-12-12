نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء هجمات صاروخية على كابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل شخص واحد على الأقل إصابة اثنين آخرين، إثر سقوط عشرة صواريخ على أنحاء مختلفة من العاصمة كابل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مقاتلو تنظيم "داعش" في أفغانستان، وولاية خراسان"، ضالعين في هذا الهجوم، وفقًا لمسؤولون أمنيون.

وكان متحدث باسم حركة طالبان، ذكر أن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم، إذ أنها تواصل مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين.

وسقط وابل من الصواريخ، على مناطق سكنية في كابل الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد على 30. وأعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن هذا الهجوم.