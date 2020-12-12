نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تسجل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة.

وقد أفادت الجامعة الأمريكية، بأنه تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.