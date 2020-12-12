نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة وإذن الدخول إلي الإمارات العربية المتحدة والعقوبات التي تفرض على من تنتهي فترة إقامتهم أو إذن دخولهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة وإذن الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة، هي واحدة من أهم المواضيع التي تشغل، وتهم الكثير ممن يبحثون عنها،ويريدون معرفة كيفية الاستعلام عن الـتأشيرات، وكيفية الدخول إلى الدولة، وما هي الجنسيات التي تستطيع الدخول بدون تصريح، ومن هي الجنسيات التي لا تستطيع الدخول، والعبور بدون تأشيرة الدخول، ويمكنك المتابعة من خلال الإدارة العامة للجوازات الإماراتية التي تعطي فرصة لكل من انتهي تجديد التأشيرة الخاصة به فترة سماح لا تتعدي ثلاثون يوما حتى لا يعاقب، فهناك أيضاً من يدخلون للزيارة، ومنهم من قد يتجاوز المدة المسموح بها ، وهنا يعتبر من الخالفين،ويتم تغريمه، في حالة عدم تجديد إقامته، ولكن الآن أصبح كل ذلك سهلاً فبعد انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 أصبح من السهل عليك تجديد الإقامة بطريقة إلكترونية، حتى لا تضطر الذهاب إلى الإدارة العامة للجوازات الإماراتية منعاً للاحتكاك، والحرص على سلامة المواطنين.

ما هو الفرق بين تأشيرة الإقامة، وإذن الدخول في الإمارات العربية المتحدة:

يمكنك التعرف عل كلاً من إذن وثيقة، وتأشيرة الإقامة:

تأشيرة الإقامة:

هي عبارة عن إصدار تأشيرة إقامة للوافد الجديد، وتكون بعد دخول الزائر، أو الوافد إلى دولة الإمارات ، وهو نوع من أنواع التأشيرات الصادرة عن الدولة، وهي تختص فقط بالكفيل الذي يتوافر لديه كل شروط، ومطالب الإدارة العامة للإقامة، وشؤون الأجانب [ GDREA ]، وهي التقدم بطلب للحصول على التأشيرة للوافد بإقامته تحت رعايتهم، أو كفالتهم مستوفية الشروط، ولمن يرغب للبقاء في الدولة بغرض العمل، أو الإقامة بها.

ما هي متطلبات،أو الشروط التي يجب فعلها للحصول على تأشيرة الإقامة للشخص المكفول:

أن يخضع الشخص المكفول للفحص الطبي.

أن يثبت المكفول بأن لياقته صحياً سليمة.

أن يجتاز الفحص الأمني من قبل وزارة الداخلية، والجهات المعنية الأخرى بذلك.

مدة تأشير الإقامة:

مدة تأشير الإقامة تختلف بالنسبة لنوع الإقامة، فهل هي بغرض السياحة، أم بغرض الزيارة، أم بغرض العمل إلى أخره، فمدة الإقامة ممكن أن تكون لمدة حوالي عام، أو عامين، أو ثلاثة أعوام.

إن الإدارة العامة للإقامة، وشؤون الأجانب تعمل على لصق تأشيرة الإقامة على جواز السفر الخاص بالمكفول، وبهذه التأشيرة يستطيع المكفول الإقامة في الدولة بموجب المدة المصرحة له، ويستطيع السفر، والتنقل من، وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل حر خلال الفترة المسموح له بها بالإقامة، على ألا تتجاوز مدة سفره أو إقامته خارج الدولة فترة ستة أشهر، وإلا سوف يتم إلغاء تأشيرته بشكل تلقائي.

إذن الدخول:

هي تصريح رسمي يصدر عن الإدارة العامة للإقامة، وشؤون الأجانب[ GRDFA ] عن طريقها يستطيع الوافدين الجدد الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والإقامة بها بطريقة قانونية، ولكن لفترة محددة من الزمن لهدف معين أو قضاء شئ ما.

يتم إصدار الوثيقة على هيئة ورق مطبوع، أو علي هيئة إلكترونية.

كيفية الحصول على إذن الدخول:

تأكد إذا كنت بحاجة إلى إذن الدخول قبل زيارة دولة الإمارات.

تستطيع الحصول على إذن الدخول، عندما تصل إلى أي من منافذ دولة الإمارات سواء كان عن طريق الجو، أو البحر، أو البر.

يستطيع الكفيل الخاص بك في دولة الإمارات أن يعمل على تقديم معاملة إذن دخول، لتمكن الكفيل من الدخول لدولة الإمارات بكل سهولة، وإنهائها عن طريق القنوات العامة الخاصة بطلب التأشيرة والقنوات المساعدة التي تعمل تحت إشراف الإدارة العامة للإقامة، وشؤون الأجانب في مختلف دولة الإمارات.

الكفيل هو من يتكفل بالمكفول أي الشخص الجديد الذي يريد الدخول لدولة الإمارات قد يكون عبارة عن شركة طيران موجودة، ومقرها دولة الإمارات، أوشركة من القطاع الخاص، أو فندق، أو عائلة، أو قريب، أو جهة حكومية، أو شركة سياحة، وغير ذلك.

قد تختلف وتتنوع أذونات الدخول بغرض الزيارة فمنها:

إذن دخول لزيارة ليتمكن من زيارة العائلة.

إذن دخول بغرض السياحة أو الترانزيت، وهو عبارة العبور من بلد ببلد مروراً ببلد معينة انتظار للطائرة الأخري، أو الاستراحة.

إذن دخول بغرض العمل في هذه الدولة.

إذن دخول بغرض القيام بمهمة معينة ثم الرجوع لبلدك بعد انتهاءها.

إذن دخول بهدف العلاج.

إذن دخول بغرض حضور مؤتمر ما مقيم في هذه الدولة.

مدة صلاحية إذن الدخول في الإمارات:

لكل إذن دخول تاريخ صلاحية، يوضح المدة التي يجب فيها استخدام إذن الدخول لدولة الإمارات من خلال منافذها البرية، أو البحرية، أو الجوية.

أذونات الدخول صلاحيتها تمتد لمدة شهرين، وإذا لم يحضر الزائر خلال الشهرين المقررين، سينتهي تلقائيا مدة سريان إذن الدخول، ولا يمكنه الدخول بعد انتهاء المدة المقررة، إلا بوجود إذن جديد.

تبلغ الرسوم المقررة لتجديد التأشيرة،و إذن الدخول للسياحة حوالي 600 درهم للتمديد، أو التجديد الواحد، ولا بد من تقديم طلب تمديد، أو تجديد قبل أن تنتهي مدة صلاحية التأشيرة السابقة المصرح بها.

المخالفين اللذين تنتهي لهم مدة التأشيرة، ويتجاوزون الوقت المحدد، أو المدة المصرح بها دون تجديدها، يتم توقيع عليهم غرامة قدرها 100 درهم عن كل تأخير لهم، ويبدأ هذا العقاب من أول يوم انتهاء لهم، وتوقع العقوبة بعد مرور حوالي عشرة أيام منذ انتهاء صلاحية التأشيرة، ويحتسب تاريخ التجديد منذ تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق لهم.

العقوبات التي يتم فرضها على من يتجاوز مدة إذن الدخول أو التأشيرة المسموح بها بالنسبة لكل من الأجانب، والمقيمين بالدولة:

إذا تجاوز الأجانب والزوار المدة المصرح بها للدخول أو التأشيرة، فيعتبر متهرب، ومخالفاً، ويتم تغريمه من قبل السلطات المعنية بدولة الإمارات بالمبالغ الأتية، وهي:

200 درهم عن أول يوم تنتهي فيه مدة الصلاحية، أو يتهرب فيه|.

100 درهم عن كل يوم بعد انتهاء المدة.

100 درهم رسم خدمة إضافي عند مغادرة الدولة.

أما بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، يمنحهم القانون 30 يوماً فترة سماح حتى يقوموا بتعديل أمورهم، وأوضعاهم فهل يريدون البقاء وتجديد إقامتهم، أم يريدون المغادرة، والرحيل عن البلد، وهذه الفرصة تعطى لهم ليتمكنوا من تحسين أوضاعهم، وتوفير كفالة جديدة لهم، أو مغادرة الدولة، وفي هذه الفترة لا يتم توقيع أي عقوبات، أو غرامات عيهم.

أما في حالة إذا انتهت فترة السماح المسموح لهم بها بتعديل الوضع، وتجديد الإقامة،أو مغادرة البلاد، وتجاوزهم الثلاثين يوما المصرح بها،يتم تغريمهم كالأتي: