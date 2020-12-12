اتحاد الكرة الإماراتي يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي

اعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، يوم السبت، عن توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي الاثنين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

ووفق بيان نشره الاتحاد في موقعه الإلكتروني، فسيحضر توقيع اتفاقية التعاون، رئيس الاتحاد الإماراتي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي أورين حسون.

وتأتي اتفاقية التعاون بحسب البيان "استمرارا لجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم والتي تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزا للتعاون المشترك بين البلدين في كافة القطاعات بما فيها قطاع الرياضة وكرة القدم لما تحظى به اللعبة الشعبية الأولى بالعالم من شغف ومتابعة لدى الجميع".

وأضاف البيان: "تشمل اتفاقية التعاون عددا من البنود، منها إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين".

وكان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم قد عقد اجتماعا الشهر الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، تم خلاله بحث كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية التي ستوقع الاثنين.

وبحسب الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبد الله هزام الظاهري، فإن هذه الاتفاقية "تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها بين الإمارات وإسرائيل، حيث حرصنا في اتحاد كرة القدم على التنسيق مع الاتحاد الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تحمل رسالة سلام من أرض السلام، ونحن على ثقة من أن مردودها سيكون إيجابيا جدا وسيخدم الطرفين".

وأشار الظاهري إلى أن حضور إنفاتينو مراسم توقيع الاتفاقية "يؤكد حرص الفيفا وتشجيعه على مثل هذه المبادرات التي تخدم كرة القدم، التي تعد أحد أهم الأنشطة التي تساعد على تقارب الشعوب والتقاء الثقافات لما تحمله من أهداف وقيم سامية وتنافس شريف".

واختتم حديثه بالقول إن "اتحاد كرة القدم أنهى كافة الجوانب الخاصة بالاتفاقية، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإسرائيلي، ووضع البنود التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة التي ستشهد زيارات متبادلة ومبادرات مختلفة في كل مجالات اللعبة".