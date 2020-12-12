الجيش الأفغانى : مقتل 90 من عناصر طالبان فى جنوب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم، أشار بيان الدفاع الأفغانية إلى أن قوات الجيش الأفغانى تصدت لهجمات شنتها حركة طالبان فى مناطق بانجواى وخيراى وأرغانداب ومايواند بإقليم قندهار، أمس الجمعة.

وأضاف البيان، أن 90 من طالبان قتلوا وأصيب 9 آخرون خلال الاشتباكات، وتم العثور على 15 حقل ألغام، كما أحبط فريق من المهندسين التابعين للجيش الوطنى الأفغانى، مفعول الألغام.

ووضحت الدفاع الأفغانية أنه "تم تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة للعدو، إضافة إلى نفق كان يتم استخدامه فى هجمات إرهابية".