النمسا : ضبط أسلحة متجهة لتسليح ميليشيا يمينية فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى فى فيينا، قال نيهامر إنه جرى القبض على 5 أشخاص مشتبه فيهم فى النمسا، بينهم رجل كان معروفًا بالفعل للسلطات بسبب أنشطته اليمينية المتطرفة، مضيفًا أن "أحد المشتبه فيهم كشف للمحققين عن الغرض من هذه الأسلحة".
وبحسب تقرير وزير الداخلية النمساوى، فقد وجدت الشرطة 76 سلاحًا آليًا وشبه آلى، و14 مسدسًا، وأكثر من مئة ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة، وكذلك 6 قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.
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