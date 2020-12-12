فوائد ومكاسب بالجملة.. تقرير أمريكي يبرز مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق

كشف موقع "مونيتور" الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، اليوم السبت، عن نجاح مصر في الفوز بموطئ قدم قوي في مشروع إعادة إعمار العراق، موضحًا أن الملايين من العمال المصريين سيستفيدون من مشاركة الحكومة المصرية في العملية الضخمة لإعادة إعمار العراق.

وذكر الموقع في تقريره، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا طويلًا في إقامة شراكة استرتيجية مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق، ودول أخرى مثل لبنان وليبيا وجنوب السودان.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي وقع في 1 نوفمبر الماضي، على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع نظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، لإعادة إعمار العراق من خلال عدة مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والنقل والاستثمار، وقطاعات التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

وصرح نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي لموقع "المونيتور" بأنه يتوقع أن تصل صادرات مواد البناء المصرية إلى العراق إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2021، وذلك في إطار اتفاقيات إعادة إعمار العراق.

وأشار الدسوقي إلى أن الزيادة المتوقعة في الصادرات المصرية إلى العراق ستتطلب مضاعفة الإنتاج مما سيشجع على المزيد من الاستثمارات في قطاع مواد البناء وتوظيف آلاف العمال، مضيفًا أن "مشاركة مصر في عملية إعادة إعمار العراق ستساهم في تنمية الاستثمارات وتحسين سوق العمل في مصر".

من جانبه، قال استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، فرج عبدالفتاح، لموقع "المونيتور" إن وصول مصر إلى النفط الخام العراقي بأسعار منخفضة هو أحد أهم مزايا الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم في خفض فاتورة استيراد مصر للنفط، والتي تمثل نحو 13% من إجمالي واردات مصر من الخارج، وبالتالي، فذلك سيساعد على تقليل عجز الميزان التجاري وتوفير احتياطيات العملات الأجنبية.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعباءة العامة والإحصاء، فإن مصر استوردت نفطًا خامًا ومنتجات بترولية بقيمة 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبحسب الموقع، فإن 15 شركة مصرية تخطط للمشاركة في مشاريع تتعلق بقطاع البترول العراقي مقابل الحصول على النفط الخام بأسعار منخفضة، حيث قال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، فخر السنافي في تصريحات للموقع إن الشركات المصرية تخطط لبناء مجتمعات سكنية ومحطات طاقة شمسية ومصانع أسمدة وأعلاف وخطوط سكك حديدية والعديد من المطاعم والفنادق والمنتجعات في العراق.

وقام اتحاد المقاولين العراقيين، وهو الشريك الرئيسي للحكومة العراقية في متابعة مشاريع إعادة الإعمار، بوضع توقعات لإعادة إعمار العراق، ويقدر أن العملية ستكلف حوالي 100 مليار دولار ، وتشمل إعادة بناء جزء كبير من البنية التحتية في محافظات الأنبار والموصل، وصلاح الدين بالإضافة إلى 120 مجمعا سكنيا بأكثر من 3.5 مليون وحدة سكنية في 15 محافظة.

وأكد الموقع أن مشاركة مصر في عملية إعمار العراق توفر فرص عمل لأكثر من مليوني عامل مصري.