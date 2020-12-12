255 إصابة جديدة و حالة وفاة.. الكويت تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146044 حالة و تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة 911 حالات.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنه تم شفاء 256 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء في البلاد 141856.
وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3308 حالات.
وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4824 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1176983 فحصا.
وجددت الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.
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