إدانة دولية ضد إيران بعد إعدام الصحفى روح الله زام

انتقدت وزارة الخارجية السويدية إعدام إيران للصحفي روح الله زام، واعتبرته أمرًا مريبًا، داعية إيران على احترام الالتزامات المطلوبة منها اتجاه حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لتنضم بذلك إلى حملة إدانة دولية ضد الجريمة التي ارتكبت بحق الصحفي.

أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن "غضبها" اليوم السبت من إعدام روح الله زام ، وهو شخصية معارضة سابقة كان متورطًا في احتجاجات مناهضة للحكومة ، في باريس.

وقالت المنظمة، إنها حذرت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، منذ 23 أكتوبر من إمكانية "إعدام زام ".

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي في وقت سابق يوم السبت إن زام "المناوئ للثورة" أعدم بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم إعدامه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد إيران.

وكتبت المنظمة على موقع تويتر "مراسلون بلا حدود تعبر عن غضبها من الجريمة التي ارتكبت ضد العدالة في إيران".

واتهمت المرشد الأعلى علي خامنئي بأنه كان "العقل المدبر لهذا الإعدام".

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال زام في أكتوبر 2019 ، بدعوى أنه تم "توجيهه من قبل المخابرات الفرنسية".

وقال التلفزيون الرسمي إنه كان "تحت وصاية ودعم أجهزة استخبارات عدة دول".

ووصفت منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن في بيان بعد تأكيد الحكم على زام، بأن ماحدث ضد زام يعد "تصعيدًا مروعًا في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".