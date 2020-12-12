الأردن يوجه نداء دوليا بشأن الفلسطينيين

وجه وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، اليوم السبت، نداء دوليا لتأمين الاحتياجات المالية لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ضم الصفدي والمفوض العام لوكالة (اونروا) فيليب لازاريني لبحث جهود حشد الدعم الدولي لتمكين الهيئة الأممية من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

ووصف الصفدي الازمة المالية التي تواجهها الوكالة بأنها «خطيرة»، مشيرا إلى أنها لها انعكاسات كبيرة في مناطق عمليات الوكالة ما يستدعي التعامل الطارئ مع الازمة وتداعياتها.

ولفت الى ان بلاده تنسق مع الوكالة لعقد مؤتمر دولي في الربع الأول من العام المقبل لحشد الدعم المالي والسياسي.

كما أكد ضرورة استمرار عمل الوكالة حتى انتهاء ملف اللاجئين ضمن اطار شمولي ينهي الصراع الذي بدا باحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 مشددا على ان «لا بديل عن الوكالة ولا تنازل على ولايتها.

ومن جانبه قال لازاريني ان دخل المنظمة الأممية حاليا اقل بكثير من عام 2018 بسبب وقف الدعم الأميركي مضيفا نبحث الان ضمان استمرار خدماتنا خاصة في التعليم والصحة.

ولفت إلى التوجه لعقد مؤتمر دولي العام المقبل لضمان مشاركة اكبر من المجتمع الدولي.

وبحسب بيانات رسمية لـ(اونروا) تواجه الوكالة عجزا بمبلغ 130 مليون دولار لتغطية برامجها الانسانية حتى نهاية العام الجاري للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن) وعددهم 6ر5 مليون لاجئ.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أوقفت مطلع عام 2018 الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة الأممية ومقداره 360 مليون دولار تشكل نحو 30 في المئة من موازنة (أونروا) السنوية.