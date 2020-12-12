مباحثات مصرية إماراتية حول التعاون في مجال تدريب الشرطة

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالإمارات، التقى بمكتبه اللواء حاتم رياض المستشار الأمني بالسفارة المصرية لدى الإمارات. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في مجالات التدريب الشرطي والأمني وتبادل الخبرات المشتركة حول المستجدات في التدريب الشرطي. وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة التطورات التي يشهدها مجال التدريب، والتعرف إلى مختلف الخبرات الأمنية، والتي تسهم في صقل خبرات وإمكانات منتسبي شرطة أبوظبي، بما يعزز جهودهم في الارتقاء بمسيرة العمل إلى الأفضل.

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