بسبب ظاهرة كارثية.. نداء عاجل من الأمم المتحدة بفرض حالة الطوارئ المناخية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، قادة المجتمع الدولي بإعلان حالة الطوارئ المناخية في بلادهم واتخاذ إجراءات لتجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية.
وقال جوتيريش خلال قمة أممية حول التغير المناخي: "هل يمكن لأي شخص أن ينكر أننا نواجه حالة طوارئ مأساوية؟ هذا هو السبب لدعوتي اليوم لجميع القادة من كل أنحاء العالم إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية".
ومن المقرر أن يلقي 70 من قادة العالم كلمة في الأمم المتحدة بهدف التشجيع على اتخاذ إجراءات لخفض ظاهرت الاحتباس الحراري، وذلك في الذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ الذي الموقع عام 2015.
وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى إبقاء الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين على سطح الكرة الأرضية، عما كانت عليه خلال العصر الصناعي.
وتغير المناخ بحسب الأمم المتحدة تحول إلى القضية الحاسمة في العصر الحالي، من تحويل أنماط الطقس التي تهدد إنتاج الغذاء، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يزيد من مخاطر الفيضانات الكارثية.
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