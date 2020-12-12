مناوشات بين الأمن والمحتجين في باريس.. والشرطة تعتقل العشرات| فيديو

اعتقلت السلطات الفرنسية نحو 50 شخصا على خلفية المشاركة في احتجاجات ضد قانون الأمن الشامل بالعاصمة باريس.

وانتشرت الشرطة في شوارع العاصمة الفرنسية بعد دعوات للتظاهر ضد قانون الأمن الشامل، حيث اندلعت مناوشات بين الأمن والمحتجين الرافضين للقانون باعتباره تقييدا لحرية الإعلام في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فرنسية اصطفاف قوى الأمن في باريس وإقامة الحواجز لمنع المحتجين من الاعتداء على الممتلكات العامة.

بينما رصد مقطع آخر هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين السلميين واعتقال آخرين ممن يعتقد أنهم من مجموعات يسارية عنيفة مثل "بلاك بلوك".

وتسبب قانون "الأمن الشامل" الذي سعت الحكومة الفرنسية لتمريره عبر البرلمان غضبا واسعا، خاصة بالنسبة للمادة 24 والتي تنص على تقييد نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم، وهو ما لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.

وتنص المادة المثيرة للجدل على السجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين أثناء عملهم بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.

بينما أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها إعادة صياغة مشروع القانون بالكامل وتقديم نسخة جديدة للبرلمان، وذلك بعد حملة ضغط واسعة.

وتشهد فرنسا منذ أسابيع شتباكات عنيفة واحتجاجات ضد عنف الشرطة الفرنسية بشكل عام، وتعاملها مع المحتجين.