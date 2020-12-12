مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل شرطي وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد شرطة محافظة نينوى علي بعد 400 كم شمال بغداد.

وقال الرائد عبد الكريم العبيدي إن "سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث الحمداني في ناحية حمام العليل 20 كم جنوب الموصل انفجرت اليوم ما أدى الى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة ".

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطًا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريًا.

كان البرلمان العربي اليوم وقف دقيقة حداد على أرواح شهداء النصر لجمهورية العراق تزامنا مع مرور الذكري الثالثة للنصر المجيد على داعش.

وثمن أعضاء البرلمان العربي جهود العراق في القضاء على الإرهاب الداعشي الذى ضرب المنطقة العربية وسيطر على أكثر من 40 في المائة من الأراضي العراقية.

جاء ذلك في جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي جرت اليوم السبت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري ، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى مصر والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية.