من الاثنين إلى الخميس.. تحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني السعودي لسكان هذه المناطق

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بياناً تحذيرياً للمواطنين وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من الاثنين المقبل وحتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة الجوية مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا ( الرياض والقصيم ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وناشدت المديرية العامة الجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أشارت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الي السماء تكون غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .