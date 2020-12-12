قرض شخصي سريع بأقساط مرنة 60 شهر بملبغ يصل ل5 ملايين من بنك أبوظبي الأول

قرض شخصي سريع بأقساط مرنة وميسرة من 48 شهر إلى 60 شهر لدى بنك أبو ظبي الأول حيث يعتبر من البنوك التمويلية الهامة لما يوفره من قروض شخصية سريعة وفورية بدون الحاجة إلى مستندات معقدة بخلاف البنوك الأخرى ويصل التقسيط لسداد القرض إلى 60 شهر لدى العسكريين فى وزارة الدفاع فهو أسرع تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي وميسر بحد أدني للتمويل 7000 درهم كما يوفر البنك تمويلات شخصية للموظفين بالقطاع الخاص والعام من خلال بنك أبو ظبي الأول

التمويل الشخصي من البنك بهامش ربح منافس

قرض شخصي سريع بموافقة سريعة عند طلب القرض

تمويل شخصي مع تأمين على الحياة لضمان سداد القرض في حالة الوفاة أو العجز الكلي

تمويل يصل إلى خمسة ملايين درهم وحد أدني للتمويل الشخصي سبعة ألف درهم داخل أراضيها

يحصل المقترض على التمويل بعدد قليل من المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويلات الشخصية

قرض شخصي بأقساط مرنة من 48 شهر إلى 60 شهر لدى وزارة الدفاع العسكريين فقط

يمنح القرض بصافي دخل شهري 7000 درهم للموافقة على طلب التمويلات الشخصية السريعة

يكون المتقدم للقرض من الموظفين بالقطاع الحكومي وشبه حكومي ولابد أن يكون حسن السمعة للحصول على قروض شخصية ميسرة

لابد أن يكون عمر المتقدم للقرض من 21 عام

توفير صورة من جواز السفر أو الهوية الوطنية الأمارتية تكون سارية المدة والمفعول مع توفير الأصل

توفير كشف حساب بنكي للمقترض لضمان موقفه المالي في حالة الحصول على القرض الشخصي

يمنح التمويل الشخصي السريع بشهادة الذمة المالية وسداد مديونية البنوك

تعريف المرتب الشهري وتحويل الراتب الشهري إلى بنك أبو ظبي الأول

تقديم طلب الحصول على قرض موثق من العمل المقدم وأرساله للبنك

يتم الحصول علية بالتقديم عبر موقع بنك أبو ظبي الوطني

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة على طلب القرض الشخصي بفترة سداد ميسرة وذلك للحصول على قروض شخصية للمواطنين في الإمارات العربية المتحدة

مزايا قرض شخصي سريع بموافقة فورية من بنك أبوظبي الأولشروط الأهلية من أجل توفير قروض شخصية ميسرة لدى بنك أبو ظبي الأولالمستندات المطلوبة والأوراق الخاصة بمنح قرض شخصي سريع بأقساط ميسرة من بنك أبوظبي الأولطريقة الحصول على تمويلات شخصية ميسرة من بنك أبوظبي الأول