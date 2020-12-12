قرض شخصي سريع بأقساط مرنة 60 شهر بملبغ يصل ل5 ملايين من بنك أبوظبي الأول

قرض شخصي سريع بأقساط مرنة وميسرة من 48 شهر إلى 60 شهر لدى بنك أبو ظبي الأول حيث يعتبر من البنوك التمويلية الهامة لما يوفره من قروض شخصية سريعة وفورية بدون الحاجة إلى مستندات معقدة بخلاف البنوك الأخرى ويصل التقسيط لسداد القرض إلى 60 شهر لدى العسكريين فى وزارة الدفاع فهو أسرع تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي وميسر بحد أدني للتمويل 7000 درهم كما يوفر البنك تمويلات شخصية للموظفين بالقطاع الخاص والعام من خلال بنك أبو ظبي الأولمزايا قرض شخصي سريع بموافقة فورية من بنك أبوظبي الأول
- التمويل الشخصي من البنك بهامش ربح منافس
- قرض شخصي سريع بموافقة سريعة عند طلب القرض
- تمويل شخصي مع تأمين على الحياة لضمان سداد القرض في حالة الوفاة أو العجز الكلي
- تمويل يصل إلى خمسة ملايين درهم وحد أدني للتمويل الشخصي سبعة ألف درهم داخل أراضيها
- يحصل المقترض على التمويل بعدد قليل من المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويلات الشخصية
- قرض شخصي بأقساط مرنة من 48 شهر إلى 60 شهر لدى وزارة الدفاع العسكريين فقط
- يمنح القرض بصافي دخل شهري 7000 درهم للموافقة على طلب التمويلات الشخصية السريعة
- يكون المتقدم للقرض من الموظفين بالقطاع الحكومي وشبه حكومي ولابد أن يكون حسن السمعة للحصول على قروض شخصية ميسرة
- لابد أن يكون عمر المتقدم للقرض من 21 عام
- توفير صورة من جواز السفر أو الهوية الوطنية الأمارتية تكون سارية المدة والمفعول مع توفير الأصل
- توفير كشف حساب بنكي للمقترض لضمان موقفه المالي في حالة الحصول على القرض الشخصي
- يمنح التمويل الشخصي السريع بشهادة الذمة المالية وسداد مديونية البنوك
- تعريف المرتب الشهري وتحويل الراتب الشهري إلى بنك أبو ظبي الأول
- تقديم طلب الحصول على قرض موثق من العمل المقدم وأرساله للبنك
- يتم الحصول علية بالتقديم عبر موقع بنك أبو ظبي الوطني
- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة على طلب القرض الشخصي بفترة سداد ميسرة وذلك للحصول على قروض شخصية للمواطنين في الإمارات العربية المتحدة
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