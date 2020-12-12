رقم اتصال بنك التسليف الموحد | حجز موعد في بنك التنمية الاجتماعية إلكترونياً

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حجز موعد في أحد فروع بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف هي أحد الخدمات الجديدة الذي قام البنك باستحداثها, حيث يمكن لأي مواطن من عملاء بنك التنمية أو عميل جديد يرغب في الحصول على خدمة من الخدمات المصرفية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية أن يقوم بحجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك قبل الذهاب إلي البنك, كنا يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات الخاصة لجميع الفئات الموجودة داخل المملكة سواء من الرجال أو النساء، ومن خلال خدمة حجز موعد يمكنك الحصول علي موعد خاص للحصول تمويل بنك التسليف الذي يرغب به كل شخص , واليكم كيفية حجز موعد في بنك التنمية الاجتماعية، ورقم الاتصال الموحد لبنك التسليف.خطوات حجز موعد في بنك التنمية الاجتماعية
يجب علي جميع العملاء القيام ببعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل حجز موعد في بنك التنمية الاجتماعية للحصول علي احدي الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك وتأتي الخطوات كالتالي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي: بنك التنمية الاجتماعية.
- ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة أذهب إلى الخدمة.
- بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول.
- ثم بعد ذلك تقوم باختيار الميعاد الذي ترغب به, وذلك للذهاب في ذلك الميعاد.
- يتم تحديد الخدمة المصرفية التي ترغب في الحصول عليها من البنك في الموعد الذي قمت بتحديده من قبل.
- ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة حجز ميعاد.
يمكن الاتصال برقم بنك التسليف الموحد “بنك التنمية الاجتماعية” للاستفسار أو الاستعلام عن أي خدمات مصرفية أو أي معاملة تخص بنك التسليف 920008002، أو الاتصال علي رقم 199099.
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