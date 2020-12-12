التقرير الأسبوعي في الأردن : انخفاض وفيات كورونا 20.2% والإصابات 25.2%

دوت الخليج :- انخفضت أعداد الوفيات إثر فيروس كورونا والتي سجلتها المملكة خلال الأسبوع الممتد في الفترة ما بين 5-11 كانون الأول بنسبة 20.2%، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وبحسب الإيجاز الأسبوعي حول الحالة الوبائية، فإن عدد الوفيات التي سجلتها المملكة لمصابين بالفيروس بلغ 326 حالة هذا الأسبوع مقارنة بـ 409 حالة سجلت في الأسبوع الممتد من 27 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول الحالي.

فيما انخفضت أعداد الإصابات الأسبوعية إلى مستوى 21106 إصابات وبنسبة 25.2% مقارنة بالذي سبقه حين سجلت 28216 إصابة.

وانخفضت كذلك أعداد الفحوصات الأسبوعية المنجزة بعد أن أجرت وزارة الصحة هذا الأسبوع 148109 فحوصات مخبرية مقارنة بـ 165852 في الأسبوع الذي سبقه وبنسبة انخفاض بلغت 10.7%.