قتلى وجرحى فى هجوم لقوات أذربيجان على معسكر بقرة باغ

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهجوم الآذرى بعد أكثر من شهر من الهدوء فى منطقة القوقاز، إذ تحدثت وسائل إعلام آذرية عما أسمته استفزازًا من جانب جنود الإقليم، أمس الجمعة، قبل وقت قليل من الهجوم.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية فى أذربيجان إلى إصابة جندى من أذربيجان، وذلك بعد شهر من توقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان بناء على مفاوضات برعاية روسية لوقف إطلاق النار هناك.

وأعلنت أذربيجان رسميًا، ليلة أمس، إنهاء حالة الحرب، واحتفلت بانتصارها على أرمينيا باستعراض عسكرى.

وبحسب وزارة الصحة فى أرمينيا، مازال يجرى تحديد هوية القتلى، لافتة إلى أنه تم إجراء عمليات تشريح لنحو 2900 من الرفات حتى الآن.