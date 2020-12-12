دعا لإقالة المدعى العام .. ترامب يهاجم بايدن بسبب التحقيقات مع نجله

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جدة - نرمين السيد - وتحت تعليق "خيبة أمل كبيرة" أعاد ترامب نشر تغريدة لتود ستارنس كتب فيها: "إذا كان تقرير وول ستريت جورنال صحيحا وكان المدعى العام بار على علم فى الربيع بتحقيق بايدن وظل صامتا، يجب أن يُطرد بحلول نهاية العمل اليوم".
وكتب فى تغريدة أخرى : "إذا دخل بايدن، فلن يحدث شىء لهانتر أو جو. لن يفعل (وليام) بار شيئًا، وستقتل المجموعة الجديدة من القتلة الحزبيين بسرعة كل شيء. نفس الشيء حدث مع دورهام. ضبطناهم يتجسسون، وقاموا بالخيانة وأكثر (الجزء الصعب)، لكن "العدالة" استغرقت وقتًا طويلاً"، وكتب فى تغريدة أخرى: "لقد بدأنا للتو أن نقاتل".
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