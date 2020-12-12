أرمينيا تعلن استئناف أذربيجان هجومها بجنوب إقليم قره باغ

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الوزارة: "فى الثانى عشر من ديسمبر استأنف الجانب الأذربيجانى عملياته الهجومية باتجاه بلدتى هين تاجلار وهتسابيرد فى جمهورية أرتساخ "التسمية الأرمنية لإقليم قره باغ". ووحدات جيش الدفاع "التابع لجمهورية قره باغ غير المعترف بها" تتخذ إجراءات تتناسب مع الظروف".

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