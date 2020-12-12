أنصار ترامب يتظاهرون في واشنطن بعد رفض المحكمة العليا دعوى إبطال نتائج الانتخابات.. فيديو

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المئات من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظموا مسيرة احتجاجية، صباح اليوم في العاصمة واشنطن، بعد رفض المحكمة العليا دعوى قضائية رفعها مدعي عام ولاية تكساس كين باكستون لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات متأرجحة.

وأضافت الصحيفة أن احتجاجات أنصار ترامب تأتي قبل يومين من الموعد المقرر لانعقاد المجمع الانتخابي الاثنين المقبل، للتصويت النهائي على اختيار الرئيس الأمريكي، ومن المنتظر أن يصوت 306 ممثلين عن الولايات التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن لصالح الأخير، مقابل 232 ممثلًا للولايات التي فاز فيها ترامب.

وتشهد شوارع العاصمة الأمريكية تواجدًا أمنيًا كثيفًا لمنع الصدامات المتوقعة بين أنصار ترامب ومعارضيه.

وقال المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية كين باكستون، إن الدستور يلزم الولايات الأمريكية بتمرير قوانين الانتخابات، لكن 4 ولايات لم تفعل ذلك.

ورفع باكستون، الأربعاء الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، يطالب فيها بإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات متأرجحة، هي ميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن، وانضم إليه في نفس اليوم، "مدعي عموم 17 ولاية أخرى" تضامنوا معه في الدعوى، التي انضم إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا، بصفته مرشحًا.

وأضاف باكستون، أن انضمام ولايات أخرى لهذه الدعوى؛ يظهر أن هذه القضايا مهمة لمستقبل الانتخابات.

وبلغ عدد النواب الجمهوريين المؤيدين لدعوى إبطال الانتخابات إلى 126 نائبا في الكونجرس، بعد انضمام زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، شككت الدعوى التي تقدم بها المدعي العام لولاية تكساس في التغييرات التي قامت بها الولايات الأربع لتوسيع نطاق التصويت عبر البريد خلال أزمة كورونا، واعتبرت أن هذه التغييرات "ليست قانونية".

وأيّد الرئيس دونالد ترامب دعوى تكساس، وشكر الولايات الـ17 لدعمها، كما تقدم بالتماس من قضاة المحكمة العليا ليسمحوا له بأن يصبح مدعيا.