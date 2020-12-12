أعلنت وزارة الداخلية القطرية، احتجاز قارب صيد تابع لمملكة البحرين، زاعمة أنه كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية.
وذكرت الداخلية القطرية أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري.
وتابعت في تغريدة على تويتر "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة القراقير.. حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم".
وقالت الوزارة إنه تمت إحالة 5 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك.
وفي وقت سابق، اتهمت البحرين خفر السواحل القطري بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر تحتجز قاربا بحرينيا وتحيل طاقمه للنيابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.