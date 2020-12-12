طريقة كفتة لحم مشوية بالبرغل كفتة شهية بسعرات حرارية قليلة

طريقة عمل كفتة لحم بالبرغل متماسكة من دون تفكك، تعتبر الكفتة من أكثر الوجبات الخفيفة التي يمكن أن يتم إعدادها بسرعة لأسرتك وأطفالك فكلهم يعشقونها لأن لها طعم مميز وخاص، فهي من وجبات الشيفات المتميزة مزيج من اللحم المفروم وبعض توابل اللحم وكمية من برغل بكميات مناسبة عند خلطهم معا في مفرمة اللحم تعطي كفتة لحم برغل، ويتوقف نجاح الكفتة على النفس وخطوات عمل كفتة اللحم وسنقدم لكم كل تلك الخطوات والأسرار وسنساعدك حتى تعدي كفتة مشوية رائعة قليلة السعرات الحرارية وبطريقة مثالية لكفتة متماسكة على طريقة شيفات. مكونات عمل كفتة لحم بالبرغل مشوية ناجحة احضري نصف كيلو لحمة مفرومة. كمية من الملح والفلفل الأسود. ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون. ملعقة صغيرة بابريكا. نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة جافة بصلة كبيرة مبشورة ومصفاة من المياه. نصف كوب برغل مجروش طريقة كفتة لحم مشوية بالبرغل بالخطوات يوضع نصف كيلو لحمة مفرومة في وعاء عميق، ويضاف عليه الملح والفلفل الأسود والحبهان والبابريكا والكزبرة الناعمة وتقلب كل تلك المكونات مع بعضها جيدا.

ثم بالتدريج يضاف البصل المصفى وتقلب مع اللحم وباقي توابل اللحمة وتقليب حتى يكون عجين لحم كفتة.

تدخل اللحم بعد مزجها إلى الثلاجة بعد وضع البصل عليها، وتترك بها لمدة ساعة حتى تتماسك قبل تسوية وإضافة البرغل لها.

ثم ينقع نصف كوب البرغل في ماء دافئ لمدة ربع ساعة ويصفي جيدا جدا من الماء بعد ذلك، ويضاف إلى اللحمة وتفرم كل تلك المكونات في مفرمة اللحم.

تشكل الكفتة على شكل أصابع ويمكن تصبيع الكفتة عن طريق وضع اليد في ماء البصل، وتصبيع الكفتة على شكل أصابع وتكون الصينية مدهونة زيت أو سمنة، وتدخل الفرن الساخن حتى تنضج. مكونات كفتة لحمة في البيت مثل الجاهزة نحتاج إلى نصف كيلو لحم مفروم بها نسبة دهن كبيرة. عدد 2 ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعمة. كوب عصير طماطم ليس مصفى. ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة. ملعقة صغيرة بهارات سوي لحمة. ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة صغيرة بابريكا. مكونات عمل كفتة لحم بالبرغل مشوية ناجحةطريقة كفتة لحم مشوية بالبرغل بالخطواتمكونات كفتة لحمة في البيت مثل الجاهزة

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