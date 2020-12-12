شروط قبول السيارات كريم السعودية وشروط التقديم في كريم السعودية بالنسبة للسائق

شروط قبول السيارات في شركة كريم السعودية وما هي السيارات المقبولة في كريم؟ وشروط التقديم في كريم السعودية في وظيفة سائق؟، كل تلك التساؤلات سوف نتعرف على إجابتها سوياً من خلال موقع ثقفني بعد تزايد إقبال المواطنين على الانضمام لشبكة العمل لدى شركة كريم، حيث تستطيع العمل في وظيفة سائق باستخدام سيارتك وبذلك تستطيع زيادة دخلك الشهري في وقت فراغك إذا كان لديك وظيفة، أو تستطيع تكريس وقتك للعمل في كريم السعودية والحصول على مبالغ كبيرة شهريا، لذلك إذا كنت ترغب في الالتحاق بالعمل لدى كريم فيلزمك تحقيق شروط التقديم على الوظيفة، وكذلك شروط قبول السيارات في كريم السعودية.

شروط قبول السيارات كريم السعودية

بعد قبولك للعمل في كريم سوف تتمتع بالعديد من المزايا، فبالإضافة إلى المرونة وعدم التقيد بأوقات محددة للعمل فسوف يزداد راتبك كلما زاد تقييمك من قبل العميل، كما تحصل على مكافآت من الشركة في حالة عملك لفترات كبيرة، واشترطت شركة كريم السعودية عدد من الشروط والمعايير اللازمة من أجل قبول السيارات للعمل لديها وهي:

يجب أن يكون موديل السيارة حديث، بحيث يكون موديل السيارة وسنة الصنع خلال 6 سنوات على الأكثر قبل تاريخ التقدم للعمل في كريم. على سبيل المثال إذا قمت بتقديم سيارتك للعمل في كريم في 2021 يجب أن تكون السيارة موديل 2015 على الأقل. يجب أن يقوم السائق بإزالة متعلقاته الخاصة من السيارة، مع الحفاظ على السيارة نظيفة بشكل دائم وتشغيل المكيف خلال فترة العمل. يجب أن تمر السيارة بإجراء فحص شامل في الأماكن المحددة من قبل كريم، وذلك لضمان خلو السيارة من أي عيوب تؤثر على جودة العمل.

شروط التقديم في كريم السعودية في وظيفة سائق

كما ذكرنا فإن هناك شروط لقبول السيارة في شركة كريم السعودية، وهناك شروط أخرى لقبولك في وظيفة سائق لدى شركة كريم وهي كالتالي:

يجب أن يكون السائق سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عام.

يجب أن يجتاز السائق الكشف الطبي الذي يخضع له قبل القبول في شركة كريم.

تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت خلو سجل السائق من أي سابقة جنائية، والأوراق التي تثبت قدرته على الكتابة والقراءة ولا يشترط شهادة معينة.

يجب أن يكون لدى السائق رخصة خاصة سارية الصلاحية.

وفي نهاية موضوعنا حول شروط قبول السيارات في شركة كريم السعودية، نرجو أن نكون قد اجبنا عن تساؤلات المواطنين حول ماهية السيارات المقبولة في كريم، وكذلك شروط التقديم في شركة كريم بالنسبة للسائقين، حيث أوضحنا أن شركة كريم قد وضعت شروطاً خاصة بكل من السيارة والسائق.