الصحة العالمية: توفير مليار جرعة لقاح لدول متوسطة ومنخفضة الدخل

أميركا والمكسيك تجيزان الاستخدام الطارئ للقاح «فايزرـ بيوإنتيك»

■ التطعيم ليس إجباريا فـي السعودية

■ التسجيل إلكترونيا للتطعيم ضد كورونا فـي الكويت

■ توجيه بمنح اللقاح مجانا فـي مصر

■ حصيلة الوفيات بأميركا تتجاوز ضحايا الحرب العالمية الثانية

■ كندا تتوقع استمرار الانتشار السريع للفيروس

■ البرازيل تشتبه فـي تجدد إصابة 58 بكورونا

■ بريطانيا تعدل فترة العزل الصحي للمخالطين والمصابين

■ نقص عدد موظفي الرعاية الصحية بالسويد

■ تحذير ألماني من تعرض مراكز التطعيم لهجمات

■ اختبارات إجبارية للمهن عالية الخطورة بالنمسا

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن برنامج “كوفاكس” وفر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف مساء أمس الأول إن 189 دولة تشارك في البرنامج، من جهة أخرى، قالت المنظمة إن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد19 متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية، وذلك في معرض ردها على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح “فايزرـ بيوإنتيك”. الى ذلك، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح “فايزرـ بيوإنتيك” ضد فيروس كورونا المستجد، ويمهد التصريح بالاستخدام الطارئ الطريق لبدء برنامج للتطعيم الجماعي في الولايات المتحدة، كما منحت اللجنة المكسيكية للحماية من المخاطر الصحية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح “فايزرـ بيوإنتيك”. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 71 مليونا و553 ألفا و950 حالة.

خليجيا،أكد المركز السعودي للقاحات أن التطعيم بلقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء ليس إجباريا وذلك وقت توفره داخل المملكة. وقد أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية موافقتها على “تسجيل لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” لفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله”. وفي الكويت، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبد الله السند، عن تدشين الوزارة خدمة التسجيل الإلكتروني المسبق لتطعيم كوفيد19، من خلال الروابط المتاحة على موقع الوزارة الرسمي.

الى ذلك ، قال وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، وأن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة. وقد أعلنت مصر الخميس استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من دولة الإمارات. وفي فلسطين، شرعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بقطاع غزة، بالانتشار في شوارع القطاع لتطبيق قرار الإغلاق المشدد الذي يستمر حتى صباح الأحد طبقا لما ذكرته وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء. وفي سوريا تم تسجيل رقم قياسي بعدد إصابات ووفيات كورونا، لتتجاوز الحصيلة اليومية الـ 400 إصابة جديدة.

دوليا، أفادت وسائل الإعلام الأميركية أن عدد الأميركيين الذين ماتوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا تجاوز الضحايا الأميركيين الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية. من جهة ثانية قال مسؤولون أميركيون وكنديون إن حدود الولايات المتحدة البرية مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري إلى يوم 21 يناير. من جهتها، ذكرت السلطات الصحية الاتحادية في كندا أن التوقعات على المدى الطويل تظهر استمرار الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا في أنحاء كندا. في السياق، أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح “سبوتنيك 5” المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021. وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة أنها تدرس 58 حالة يشتبه في إعادة إصابتها بـ”كوفيد19”، بعد الإعلان عن تجدد إصابة أول شخص بالمرض الناجم عن فيروس كورونا.

الى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، تعديل مدة العزل الصحي الذاتي للمخالطين لمصابي “كوفيد19”، بالخفض بعد مراجعة الخبراء الطبيين للأدلة. حيث يتم عزل المخالطين من 14 يوما إلى 10 أيام”. من جهتها، تواجه السويد نقصا في عدد موظفي الرعاية الصحية، مع تزايد عدد الاستقالات، بعد عام صعب من رعاية مرضى كوفيد19، طبقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء. بدوره، حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، جيورج ماير، من تعرض عمليات نقل لقاحات كورونا ومراكز التطعيم لهجمات. في السياق،أعلنت فرنسا ان الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في وحدات العناية المركزة واصلت الانخفاض وعددها حاليا أقل من المستهدف الذي حددته الحكومة. من جهتها، أعلنت البرتغال تسجيل 95 وفاة مرتبطة بالإصابة بكوفيد19 في أعلى حصيلة في يوم واحد. كما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل عدد يومي قياسي لوفيات فيروس كورونا بلغ 226 مما يرفع الإجمالي إلى 15977. من جهته، أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس إن الأشخاص العاملين في وظائف تحمل في طياتها قدرا كبيرا من خطر التعرض للإصابة بالفيروس سيخضعون لاختبارات كل أسبوعين اعتبارا من يناير المقبل.

آسيويا، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستنشر قوات من الجيش في شوارع العاصمة سيئول لمساعدة الفرق الطبية على التعامل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتزايد الوفيات والمرضى في غرف الرعاية المركزة.