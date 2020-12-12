أخبار اليمن : حادث مروري بصنعاء يسفر عن إصابة 7 مواطنين

دوت الخليج -

حادث مروري بصنعاء يسفر عن إصابة 7 مواطنين

تسبب حادث مروري في إصابات بليغة لـ7 مواطنين أمام وارة الصناعة والتجارة بجولة الحباري في حي الحصبة شمال صنعاء. حادث مروري بصنعاء يسفر عن إصابة 7 مواطنينتسبب حادث مروري في إصابات بليغة لـ7 مواطنين أمام وارة الصناعة والتجارة بجولة الحباري في حي الحصبة شمال صنعاء. وقال شهود عيان أن الحادث كانت نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية في الحفاظ على السلامة. وأضاف الشهود لموقع السياسية، ان الحادث كان نتيجة اصطدام سيارة نوع صالون دفع رباعي (فروشنال) وباص صغير اجرة حمولة 7 ركاب ما أدى إلى إصابة ركاب الباص بجروح ورضوض وكادمات بالغة. يذكر أن حوادث المرور تعد سبب رئيسي للموت السريع في اليمن، حيث سجلت الاحصائيات عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية حتى مطلع 2020 ، نحو خمسة آلاف و 207 أشخاص وإصابة نحو 56 ألفاً.

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