أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 149 خرقاً خلال 24 ساعة

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قوى العدوان ارتكبت 149 خرقاً خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 149 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. قوى العدوان ارتكبت 149 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 149 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجاح. وذكر المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة وشارع الخمسين و34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 321 قذيفة و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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