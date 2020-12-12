الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، شدد جوتيريش على أن ذلك ضرورى لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثى فى درجة حرارة الأرض.
وصرح جوتيريش فى كلمة عبر الاتصال المرئى: "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء فى أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية فى بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربونى".
ويتحدث أكثر من 70 زعيما فى القمة الافتراضية التى تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر فى الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك فى الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.
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