ترامب يقلب الطاولة على بايدن بعد فشله في إعادة فرز أصوات الانتخابات

أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن سعيه لتعيين محقق خاص للتحقيق بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الأمريكية والقضايا المتعلقة بهانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن، وذلك بعد فشله في إعادة فرز الأصوات الانتخابية بعدد من الولايات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ترامب وجه مستشاريه بالبحث عن أشخاص يمكنهم شغل هذا المنصب، فيما قال أحد المصادر المطلعة إن القضايا والجهود المبذولة من جانب ترامب وحملته بدأت تتعثر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع آخر، قوله إن مسئولي البيت الأبيض وحلفاء الرئيس في الكونجرس وأماكن أخرى، يضغطون من أجل تعيين محقق خاص للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات وقضايا الفساد الخاصة بشأن هانتر بايدن.

وأفادت المصادر بأن مدير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، كان يتحدث حول رغبة ترامب بتعيين محقق خاص في قضية الانتخابات وهانتر بايدن بشكل سريع.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، ذكرت في تقرير لها الأسبوع الجاري، أن سلطات المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية تتحقق من البيانات المالية لهانتر بايدن.

وصرح بايدن الابن في وقت سابق، بأن سلطات ولاية ديلاوير تحقق في الضرائب التي دفعها، بينما أعرب بايدن عن دعمه لابنه في تحقيق وزارة العدل الأمريكية في العلاقات التجارية لهانتر بايدن في الصين كجزء من التحقيق.