يدعو لـ ضم إسرائيل وإيران لـ الجامعة العربية.. تغريدة من ضاحي خلفان تثير الجدل

دعا الفريق ضاحي خلفان، القيادي الأمني الإماراتي، الي تحويل ‏جامعة الدول العربية إلى جامعة الشرق الأوسط لتكون فيها ايران وإسرائيل الى جانب العرب.

وكتب خلفان عبر حسابه علي تويتر قائلا "‏مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم، مهما كان الإيرانيين جيران، ‏عندها لن يكون هناك حمارا حوثيا ولا جحشا حزباليا.

وافاد خلفان بأن ‏إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام، مشيرا الي ان الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينيين؛ فالزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي.

وأضاف : ‏التطبيع استراتيجية تعني التعايش بمعنى الكلمة، ‏وان من الامور التي اراها ضرورية، ان يكون دخول الإسرائيليين الى الدول العربية بدون تأشيرة، ودخول العرب الى إسرائيل بدون تاشيرة، والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الأخرى.

وختم تغريداته قائلا :‏نشر الكراهية في المنطقة لا يخدم الجميع.