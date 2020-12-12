ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بالسودان إلى 50 ألفا من الحرب في تيجراي

أفادت فضائية الغد نقلا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى شرق السودان من النزاع في إقليم تيجراي، شمال إثيوبيا، بلغ قرابة 50 ألف شخص.
وذكرت الفضائية عبر مراسلها بالخرطوم أن والي ولاية كسلا زار أمس معسكرات اللجوء وحذر من تفاقم الأوضاع والكوارث الصحية التي قد تحدث خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه أرسل نداء استغاثة للحكومة المركزية، والمنظمات الدولية.
جاء ذلك بالتزامن مع اعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة من المساعدات الدولية وصلت إلى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي للمرة الأولى منذ بدء عمليات الجيش الفيدرالي.
واشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الي أن القافلة التي انضم إليها الصليب الأحمر الإثيوبي تم تنظيمها بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية.
ويشار الي أن حربا دائرة في (إقليم تيجراي) الواقع شمال إثيوبيا بين الحكومة والمعارضة، تسببت في نزوح الآلاف نحو الأراضي السودانية.
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