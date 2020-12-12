إسرائيل تعلن تطبيع العلاقات مع دولة جديدة

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع مملكة بوتان في الطرف الشرقي لجبال الهيمالايا.

ووقع سفراء إسرائيل وبوتان في الهند اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة في لقاء بمنزل السفير الإسرائيلي بنيوديلهي، وفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومملكة بوتان، ليس له علاقة باتفاقات التطبيع التي وقعتها تل أبيب مع عدد من الدول العربية آخرها المغرب.

ويبلغ عدد سكان بوتان نحو 750 ألف شخص، وتجاورها الهند والصين، وهي مملكة بوذية تقع شرق سلسة جبال الهيمالايا، ولديها علاقات دبلوماسية بعدد محدود من الدول.

بدوره، اكد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أن التطبيع مع مملكة بوتان هو علامة فارقة مهمة في تعميق العلاقات الإسرائيلية مع آسيا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار سلسلة اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب وعدد من الدول العربية.