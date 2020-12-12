الصين تغلق مدينة كاملة وتفرض حالة الحرب بعد رصد إصابة واحدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا، إغلاق مدينة دونجنينج بمقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي البلاد وكذلك وقف حركة وسائل النقل من وإلى المدينة وذلك بسبب تنامي خطر تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وأكدت السلطات المحلية الصينية، أن المواطنين لن يسمح لهم بمغادرة المدينة اعتبارًا من منتصف ليل غد الأحد، إلى جانب تعليق عمل وسائل النقل داخل المدينة، وحظر استخدام السيارات الخاصة فيها، حتى إشعار آخر، وذلك باستثناء نقل أعضاء فرق طبية وعسكريين ومسؤولين آخرين معنيين بمكافحة الوباء، أو شاحنات تنقل مواد غذائية وبضائع أخرى، بشرط الحصول على إذن من السلطات والخضوع لفحوصات كورونا.

وجاء الإجراء المذكور؛ بعد فرض السلطات نظام "حالة حرب" في مدينتين على الحدود مع رووسيا، هما دونجنينج وسويفنهي؛ بسبب الكشف عن إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، بعد أشهر من عدم رصد حالة إصابة واحدة من مصدر محلي.

ويقطن في دونجنينج الواقعة على بعد 670 كم من مدينة فلاديبفوستوك الروسية، أكثر من 210 آلاف نسمة.