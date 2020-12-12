الصين تغلق مدينة كاملة وتفرض حالة الحرب بعد رصد إصابة واحدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا، إغلاق مدينة دونجنينج بمقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي البلاد وكذلك وقف حركة وسائل النقل من وإلى المدينة وذلك بسبب تنامي خطر تفشي فيروس كورونا في المنطقة.
وأكدت السلطات المحلية الصينية، أن المواطنين لن يسمح لهم بمغادرة المدينة اعتبارًا من منتصف ليل غد الأحد، إلى جانب تعليق عمل وسائل النقل داخل المدينة، وحظر استخدام السيارات الخاصة فيها، حتى إشعار آخر، وذلك باستثناء نقل أعضاء فرق طبية وعسكريين ومسؤولين آخرين معنيين بمكافحة الوباء، أو شاحنات تنقل مواد غذائية وبضائع أخرى، بشرط الحصول على إذن من السلطات والخضوع لفحوصات كورونا.
وجاء الإجراء المذكور؛ بعد فرض السلطات نظام "حالة حرب" في مدينتين على الحدود مع رووسيا، هما دونجنينج وسويفنهي؛ بسبب الكشف عن إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، بعد أشهر من عدم رصد حالة إصابة واحدة من مصدر محلي.
ويقطن في دونجنينج الواقعة على بعد 670 كم من مدينة فلاديبفوستوك الروسية، أكثر من 210 آلاف نسمة.
وأعلنت الصين الأسبوع الماضي اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عبوات لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل وأوروجواي، وذلك في وسط وشرقي البلاد.
وذكرت السلطات الصحية في "ووهان" (المركز السابق لتفشي كورونا في الصين) - في بيان - أنها عثرت على فيروس كورونا على عينتين من عبوات اللحوم المجمدة المستوردة في المدينة عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأن العينتين تم الحصول عليهما من شحنة للحم الخنزير المجمد المستورد من البرازيل وشحنة أخرى للحم البقر المجمد المستورد من أوروجواي.
واتخذت السلطات الصحية التدابير الطارئة لمنع نزول هذه المنتجات للأسواق وتعقيم المخازن والبيئة المحيطة، كما أعلنت السلطات الصحية بمحافظة جويه في مقاطعة شاندونج شرقي الصين أن نتيجة اختبارات رصد فيروس كورونا جاءت إيجابية لثلاث عينات من عبوات لحوم البقر المجمدة المستوردة من الأرجنتين، حيث منعت السلطات توزيعها في السوق.
ويجري تطهير منشأة تخزين عبوات لحوم البقر والبيئة المحيطة، فيما تم الاشتباه في إصابة بعض المتعاملين مع العبوات بالعدوى، حيث تم وضعهم قيد الحجر الصحي للمراقبة الطبية، وجاءت نتيجة اختبارات الحمض النووي لهم سلبية.
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