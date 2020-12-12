نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق لاستعلام نتائج الطلاب 1442 والحصول علي إشعار الدرجات والخدمات التعليمية

وفرنا رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1442 من وزارة التعليم السعودية، هذا من أجل تمكين طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه ورمز التحقق 1442 للفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل الاستعداد لتوفير النتائج للطلاب بعد نهاية الامتحانات المقرر إقامتها من الوزارة في ظل الجائحة القائمة والتي يواجهها كافة أنحاء العالم، ولكن مع وجود جهود مكثفه من الصحة بالسعودية فإن حياة الجميع في سلام وأمان، وتقوم التعليم بتوفير نور لنتائج الطلاب كل عام لتسهيل عملية الاستعلام إلكترونياً، وحرصاً منا خلال موقع ’’ثقفني’’ نيسر عليكم الكثير من الجهد ونشرح لكم كيفية الاستعلام عن النتائج للطلاب 1442 بالسجل المدني الآن.

نتائج الطلاب نظام نور 1442

أقامت وزارة التعليم السعودية موقع نظام نور بهدف تحسين مستوي التعلم عن بعد داخل المملكة، وهذا ضمن إطار رؤية 2030 الذي تسعي إليه المملكة، وأهم ما يميز الرؤية المستقبلية أن الحكومة تعمل علي توفير كافة احتياجات المواطنين بأسهل الطرق وأيسرها، وتعمل علي النهوض بالمستوي العام للجميع، ويمكنكم الحصول علي خدمات متعلقة بالتعليم من خلال النظام الإلكتروني لنور ونشرح إليكم خلال النقاط القادمة كيفية الحصول علي النتائج والخدمات.

نظام نور تسجيل دخول

يمكنكم الدخول إلي نظام نور بالسجل المدني للحصول علي كافة الخدمات، والنقاط الآتية هي المتوفرة للحصول علي الخدمة المرادة ويجب تطبيق الآتي:-

يجب الدخول إلي رابط النظام الإلكتروني، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به مثل ’’اسم المستخدم، كلمة السر، التحقق’’.

يتم بعد التأكد من صحة البيانات، الضغط علي تسجيل دخول نظام نور الإلكتروني.

يتم فتح صفحة تحتوي كافة الخدمات الخاصة بالتعليم، واختيار الخدمة الخاصة بكم بكل سهولة.

كانت الخطوات السابقة شرح سريع وسلس من أجل التسجيل والدخول بشكل عام، وسنتعرف معكم الآن علي كيفية الاستعلام عن النتائج بشرح من خلال الصوت والصورة.

فيديو شرح استعلام نتائج نظام نور

أرفقنا بين أيديكم من أجل تحميل درجات الطلاب وإجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق بعد نظام منصة مدرستي الإلكتروني، وبعد الانتهاء من متابعة الشرح نرفق لكم خطوات كتابية للحصول علي النتائج.

انطلاق الاختبارات قد بدأ منذ زمن، وحالياً تستعد الوزارة من أجل توفير رابط نور للنتائج بالهوية فقط ورمز التحقق.

رابط نظام نور برقم الهوية 1442

يعتبر رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق من أكثر الأمور المطلوبة لدي طلاب المملكة، وللاستعلام عليكم تطبيق الآتي:-

أولاً:- الدخول إلي رابط النظام، https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.

ثانياً:- يقوم الطالب بإدخال الرقم للهوية الوطنية الخاص به، ورمز التحقق.

ثالثاً:- يتم الضغط علي استخراج النتائج، وبعدها الحصول علي إشعار الدرجات.

وفرنا إليكم رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، ونعلمكم أنه تم إضافة خانة جديدة بالنظام، وهي مخصصه للغش، وسنعلمكم فور إصدار النتائج للطلاب رسمياً من الوزارة، حيث أوشكت نتائج الطلاب 1442 بالهوية علي الظهور.